Разговоры о захвате Прибалтики ведут враги России – Чеснаков требует репрессий

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Разговоры экспертов о возможном захвате Россией стран Балтии и Восточной Европы являются формой информационной диверсии и финансируются с Украины.

Об этом на своем ютуб-канале заявил политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, жесткие заявления о том, что Россия готовится захватить страны Балтии, Финляндию, Польшу, делаются недобросовестными комментаторами, экспертами, журналистами. Кто-то из них находится на коште, то есть финансируется напрямую украинской властью, кто-то – какими-то местными пропагандистскими структурами. Мне кажется, что нужно создавать реестр такого рода паникеров и возбудителей ненависти», – сказал Чеснаков.

Он считает, что Прибалтика не представляет интереса для обеспечения безопасности России. К тому же, у Москвы нет средств на содержание лимитрофов.

«У России нет достаточного количества возможностей для этого. Может быть, захватить территорию Польши, и есть такие ресурсы. Но кроме того, чтобы захватить, нужно удержать, контролировать, содержать. Мне кажется, Россия, в каком мы ее состоянии сейчас ни наблюдали, не готова содержать несколько десятков миллионов враждебно настроенных поляков и так далее. Я не понимаю, в чем логика этих людей, кроме как разгон эмоциональной войны ненависти к русским», – считает Чеснаков.