Разговоры о захвате Прибалтики ведут враги России – Чеснаков требует репрессий

Елена Острякова.  
20.12.2023 17:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 371
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина


Разговоры экспертов о возможном захвате Россией стран Балтии и Восточной Европы являются формой информационной диверсии и финансируются с Украины.

Об этом на своем ютуб-канале заявил политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разговоры экспертов о возможном захвате Россией стран Балтии и Восточной Европы являются формой информационной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мне кажется, жесткие заявления о том, что Россия готовится захватить страны Балтии, Финляндию, Польшу, делаются недобросовестными комментаторами, экспертами, журналистами. Кто-то из них находится на коште, то есть финансируется напрямую украинской властью, кто-то – какими-то местными пропагандистскими структурами.

Мне кажется, что нужно создавать реестр такого рода паникеров и возбудителей ненависти», – сказал Чеснаков.

Он считает, что Прибалтика не представляет интереса для обеспечения безопасности России. К тому же, у Москвы нет средств на содержание лимитрофов.

«У России нет достаточного количества возможностей для этого. Может быть, захватить территорию Польши, и есть такие ресурсы. Но кроме того, чтобы захватить, нужно удержать, контролировать, содержать. Мне кажется, Россия, в каком мы ее состоянии сейчас ни наблюдали, не готова содержать несколько десятков миллионов враждебно настроенных поляков и так далее. Я не понимаю, в чем логика этих людей, кроме как разгон эмоциональной войны ненависти к русским», – считает Чеснаков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть