28.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Западная коалиция во главе с США бесцеремонно вмешивается во внутренние дела других стран. Такое заявление сделал председатель комитета по безопасности парламента Чехии Радек Котен.

Член партии «Свобода и прямая демократия» считает , что интервенция Запада в Ирак, Ливию, Сирию и другие страны связана с экономическими интересами политических элит США. Цель ближневосточной кампании Вашингтона – контроль над природными богатствами этих стран.

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Котен назвал вмешательство Запада в дела Сирии «катастрофическим», отметив, что Россия, в свою очередь, сыграла важную роль в защите государственности ближневосточной страны. Москва способствовала сохранению ее единства и суверенитета.

США постепенно сворачивают свою миссию в Ираке, для урегулирования ливийского кризиса ведутся переговоры, но Пентагон не спешит забирать войска из Сирии. Американские военные обосновались на востоке страны в районе, где располагаются крупные нефтяные месторождения. При поддержке местных боевиков организована контрабанда нефти. Вашингтон продолжает разграбление природных ресурсов, принадлежащих Дамаску.

По сути, армия США вторглась в Сирию с единственной целью – зарабатывать на краденой нефти. Борьбу с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ) вела сирийская армия. В антитеррористических операциях максимально эффективно проявила себя «ЧВК Вагнера». Дамаску удалось вернуть мир и стабильность в страну, разгромив ИГ.

Чешский парламентарий заявил, что вмешательство Запада в дела других стран способствовало распространению хаоса в этих государствах, усилению экстремистских группировок и возникновению большого потока беженцев в Европу.