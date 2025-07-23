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Одной из проблем киевского режима после разгрома подконтрольных Западу украинских Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал тот факт, что этот шаг негативно восприняли в армии.

Командование, понятное дело, молчит, а вот низовой состав выражает недовольство и даже угрожает.

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«Видели, как у слуг слуги настроение поднялось, когда они проголосовали за ликвидацию независимости НАБУ? Обычно эти е..альники даже от просмотра каталога эскортниц не отвлекаются во время заседаний», – уничижительно комментирует результаты скандального голосования в Раде о переподчинении НАБУ и САП офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.

Критикует принятый вчера и сразу же подписанный диктатором Владимиром Зеленским закон ресурс DeepState, пользующийся популярностью в украинской армии.

«Подобные изменения в законодательстве и работе антикоррупционных органов недопустимы, ведь они разрушают саму суть их работы в независимости».

А волонтер ВСУ, отпетый русофоб Богдан Мирошников фактически угрожает режиму очередным майданом.

«Так, как раньше, уже не будет. Гражданское общество живет, и об этом власти время помнить», -написал Мирошников в своем паблике.

Воющий на Красноармейском направлении десантник с позывным «Мучной» (вполне реальный персонаж, на которого ссылаются и у которого берут интервью украинские СМИ) куда более конкретен с угрозами, по сути, выдвигая ультиматум Зеленскому.

«Пока й#баные депутаты ох#евают и не могут никак нарадоваться, враг безжалостно нас утрамбовывает, а нам нужна помощь и надежное обеспечение! Поэтому, господин президент, наложите вето на этот законопроект и распустите нахер этот зоопарк ВР, иначе это сделаем мы, потому что если казаки потеряют терпение, то они начнут другую войну но уже без долб#обов в креслах затягивающих этот процесс. От этого нас только больше погибает!», – грозит ВСУшник.

Он благодарит тех, кто вышел на акции протеста против закона.