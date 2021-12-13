Разгром Украины и союз с Белоруссией – эксперт прогнозирует итоги наступления ВСУ на Донбасс

Новости Украины

Военное наступление украинских войск на республики Донбасса может пойти по трем сценариям, одним из которых будет полное уничтожение государства Украина в ее нынешнем виде.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в случае реализации этого сценария, российские войска дойдут до границы с Приднестровьем.

«Они сначала собрали 90 тысяч возле ДНР и ЛНР, видимо, имея порядка 35-ти тысяч резерва для противодействия возможному наступлению России. Теперь они всех собрали возле ДНР и ЛНР. Очевидный замысел такой, чтобы решить вопрос разгрома ДНР и ЛНР в очень короткие сроки, чтобы Россия не успела оказать помощь. И тут есть три варианта. Один вариант – Россия не вмешивается. Тогда ДНР и ЛНР разгромлены, и в России, с учетом и так серьезной внутренней социальной напряженности, этот разгром становится, с большой вероятностью, детонатором социальных потрясений. Для Запада в этом случае это фанфары, это победа, это успех. Это укрепление власти европейских элит, укрепление власти Байдена, укрепление власти Зеленского. Второй вариант – Россия решается на помощь, но в ограниченном объеме. Она сохраняет ДНР и ЛНР, вытесняет украинские войска, но восстанавливает статус-кво, останавливаясь на границе. Это поражение для Байдена, поражение для Зеленского, поражение для европейцев, но поражение легкое… Но есть еще и третий вариант. Вариант очень жесткого действия, когда наш президент начинает действовать предельно решительно. Он заключается в том, что в случае, если на территорию ДНР и ЛНР вторгаются войска Украины, то наши войска мало того, что окружают и уничтожают эту группировку, но и не останавливаются на границах ДНР и ЛНР, а продвигаются вплоть до границ с Приднестровьем. И тогда фактически Украина в том виде, в котором мы сегодня ее знаем, уже перестает существовать», – заявил Сивков.

Эксперт также подчеркнул, что в этом случае Россия получает полную победу и объединяет земли, включая Белоруссию и Украину:

«Зеленский слетает – для него это катастрофа, для Байдена это тоже полная катастрофа, потому что вступать в войну с Россией в таких условиях он вряд ли решится, это потеря рейтинга, потеря важнейшего инструмента давления на Россию в лице Украины. Потому что то, что там останется – это малозначительные вещи. Россия, президент России получает огромный рейтинг доверия, все проблемы, связанные с внутренней политической нестабильностью, отходят на второй план, причем на очень долгое время. Возможно, реализуется и союз с Белоруссией, полноценный союз может реализоваться в этих условиях. Тогда он фактически получает статус собирателя земель русских, и ни о каких революционных процессах на территории России говорить не приходится».

По мнению Сивкова, Запад увидел решимость президента России Владимира Путина именно к таким действиям, потому и остановил наступление Украины:

«Ситуация, когда все уже готовы к войне, уперлась в субъективный фактор. Этот субъективный фактор очень прост – Западу и Зеленскому война нужна, нам война не нужна. Но Запад и Зеленский готовы начать войну, если Россия не решится на самые решительные действия. И тот факт, что по данным западных СМИ, на границах с Украиной создана группировка, численностью до 175-ти тысяч человек, как раз свидетельствует о том, что по всей видимости, начинают понимать, что Россия готова действовать самым решительным образом. Как мы заметили, в ответ Байден смог предложить только лишь экономические санкции, хотя и очень широкие».