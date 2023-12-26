Разгром в «контрнаступе» никак не отрезвил Украину – донецкий журналист
Прошедший год не отвратил ни президента Украины Владимира Зеленского, ни главкома ВСУ Валерия Залужного от идеи убивать русских и, не считаясь с потерями, «вернуть контроль над границами 1991 года».
Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил донецкий журналист и политолог Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вальдман напомнил, как год назад обсуждали заявление главкома ВСУ Валерия Залужного иностранным СМИ: «Самый важный опыт, который мы получили, который исповедуем почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и главное – мы не должны бояться это делать».
«Можно ли утверждать, что за прошедший год не удалось заставить Залужного и иже с ним бояться «убивать русских и любых других врагов?», – спросил израильский журналист.
«Правильно вспомнить, что говорил Залужный год назад, правильно сказать, что он не раскаялся в своих словах и не сказал, дескать, вы знаете, был не прав, нельзя таким образом относиться к людям, нельзя их маркировать по национальности, объявлять эту национальность подлежащей уничтожению.
Прошедший год ни Зеленского, ни Залужного, ни всю эту украинскую политическую военную машину, к сожалению, от этой идеи не отвратил. Да, разумеется, они очень здорово получили по носу со своим пресловутым «контрнаступом», уже на всех уровнях признано, что он провалился, и потери совершенно колоссальные Украины, в первую очередь, человеческие.
И западная техника превратилась в металлолом, и теперь западные спонсоры, предоставлявшие Украине весь этот арсенал, спрашивают: вам же давали много оружия, где результат?», – отметил Замдыханов.
Однако, констатировал он, урок впрок не пошёл.
«Тем не менее, это определённое поражение на этом этапе военного противостояния – оно никак не отрезвляет и не меняет планы Украины. Потому что на всех углах говорится этот непререкаемый слоган о том, что границы 1991 года – и не сантиметром меньше.
Очевидно недоговороспособный лозунг, просто ориентирован на какую-то часть внутренней аудитории, кому угодно, только не здравому смыслу. И понятно, что Украина надеется каким-то образом получить тайм-аут, зализать раны, пополнить потерянный человеческий ресурс, военный ресурс и так далее, прийти в себя, как боксёр после нокдауна, встать и продолжить бой. Поэтому ответ на ваш вопрос: нет, урок впрок не пошёл», – сказал донецкий журналист.
Спасибо!
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