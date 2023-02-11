«Разгром врага массированными ударами»: Замечены признаки подготовки «решительных действий»

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На данный момент СВО проходит фактически в том же ритме, как и все 10 месяцев, однако фактор смены руководства спецоперации с перспективой падения гарнизона в Артёмовске (Бахмуте) и выходом ВС РФ на оперативный простор в своей совокупности могут стать началом радикальной смены характера ведения боевых действий.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока сохраняется позиция, которая была на протяжении прошедших 10 месяцев, к сожалению, каких-то серьёзных изменений нет. Локальные успехи на территории Украины, связанные с наступлением на Артёмовском, Угледарском направлении – да, это локальные наступления, но не меняется логика военных действий, опять логика Первой мировой. Нанесение артиллерийских ударов, проколачивание, прогрызание обороны и прочее. Вместо того, чтобы решать задачу разгрома врага массированными ударами в рамках воздушной наступательной операции и крупномасштабным действиям на окружение группировок войск противника», – сказал эксперт.

Тем не менее, он допустил, что недавняя смена командования СВО может означать принятие решения об изменении характера проведения спецоперации.

«Судя по всему, такое решение принято. Вопрос только – когда и где оно будет осуществлено. Констатируя то, что я сказал, должен заметить ещё один важный момент. Успех любой операции достигается, в первую очередь, внезапностью её начала. Это достигается внезапностью момента нанесения удара и местом, составом сил для нанесения этих ударов. Насколько известно из зарубежных источников, силы наши накапливаются, где будут наноситься удары – не известно. Но и конфигурация фронта отчасти диктует эти условия. Если будет взят Артёмовск, когда он будет взят, то наши войска вырываются на оперативный простор. Есть нюансы, но, так или иначе, переход к решительным действиям, судя по всему, можно ожидать», – предположил Сивков.