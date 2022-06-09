Разгром ВСУ в Донбассе фатально отразится на международных позициях Украины

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Новости Украины

Киевский режим опасается разгрома в Донбассе, потому что видит, как люди на освобождённых территориях понимают, что нацистской Украины здесь больше не будет, и видят своё будущее только с Россией.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сейчас ряд западных стран постепенно приостанавливает свои усилия по направлению новых партий вооружения на Украину. Я предполагаю, что в случае нависающего над донбасской группировкой противника угрозы разгрома, если это будет реализовано, а это будет реализовано, могут наступить необратимые последствия вообще для всего фронта ВСУ и для политического руководства Украины. Потому что такое поражение отразится на международных позициях фатально», – предсказал военный эксперт из Одессы Юрий Селиванов.

Бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот обратил внимание, что одновременно с этим на освобождённых территориях Украины люди начали понимать, что их будущее только с Россией.

«Сейчас в Киеве большую тревогу бьют о том, что на освобождённых территориях, на примере Херсонщины, местные элиты, которые там остались, всё больше и больше начинают интегрироваться с Россией, в российскую экономику, политику. Они переживают, потому что понимают, что на примере местных элит и всё остальное население, которое там находится, которое могло опасаться, бояться, переживать – всё, страхи постепенно начинают уходить у людей. Люди начинают понимать, что всё, больше война сюда не вернётся, больше той Украины нацистской, которую мы знаем и с которой мы боремся, больше здесь не будет, и значит, будущее только с Россией», – резюмировал Кот.