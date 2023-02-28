«Разгромить ВСУ» – в США рассказали, как Россия может поменять режим в Вашингтоне

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Для того, чтобы добиться адекватных переговоров и установления взаимовыгодного мира, России необходимо одержать военную победу на Украине и поменять политический режим в США.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал живущий в США военно-политический аналитик Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть термин «доминирование эскалации». Вот у России есть доминирование эскалации. Она может включить эту штучку на «два», на «три», на «пять» – или на «одиннадцать» может. А США и НАТО этого не могут, у них нет сил и средств. Поэтому США и в отчаянии, потому что надо каким-то образом спасать лицо. А судя по тому, как Нарышкин с Бернсом обошёлся, и то, что Захарова в открытую говорит, что нет никаких тайных переговоров, не о чем разговаривать с ними», – сказал Мартьянов.

Он подчеркнул, что России необходимо поменять политический режим в США, а этого можно добиться военной победой на Украине.

«С США надо разговаривать, но пока там сидит вся эта кобла, ничего там не будет. Значит, надо менять режим. А как? Экономический кризис и так идёт… Путём жесточайшего политического кризиса. А политическим кризисом является победа на поле боя у клиента, который для США самый дорогой. Южный Вьетнам, который живёт в каком-то аду, параллельной вселенной, должны слюнями исходить, глядя на то, чем накачивают Украину, и как это всё спокойно перемалывается», – добавил аналитик.

Мартьянов уверен, что руководство США понятия не имеет, что предпринять в сложившейся ситуации.

«Они в шоке. Те люди в Пентагоне, которые реально что-то понимают, у них челюсть на полу. Операции российского ПВО – охренеть не встать, такого не было нигде и никогда. Они поэтому и не поставляют «ATACMS» – их будут ловить и сбивать пачками. Да, одна-две просочатся, и всё», – подытожил он.