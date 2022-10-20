«Разгромив Украину – разгромим и США» – Ищенко

Новости Украины

России нет необходимости усиливать напряженность и выходить на новый уровень конфронтации с США, ведь после разгрома Украины авторитет США упадёт настолько, что это будет равносильно полному поражению.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, что имеет в виду Маск (Илон Маск, американский предприниматель, миллиардер – ред.), когда говорит, что Россия может выключить «Старлинк» (глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет – ред.), даже при высоком уровне защищенности. То ли, что Россия будет сбивать его спутники, что – маловероятно. То ли, что в случае, если на Украине выключится электроэнергия, то интернет, ведь, тоже питается от электричества. И тогда он просто перестанет работать. Батареек же на всех не хватит, их же где-то заряжать надо. Ну, потому что сбивать спутники – это уже начать войну. Это все равно, что топить корабли, какая разница, самолеты. Можно с тем же успехом сбивать американские самолеты, которые доставляют вооружения на Украину. Когда стоит вопрос о том, что, когда вам делают неприятно, а альтернатива – ядерная война, то люди десять раз думают, прежде чем брыкаться. Поэтому, может быть, когда-нибудь спутники и будут сбивать, но это будет в том случае, если нам уже будет все равно. То есть, если выбор будет между нанести ядерный удар и сбить пару спутников или пару десятков. Тогда, может быть, спутники будут сбивать», – объяснил Ищенко.

Он подчеркнул, что разгромом Украины Россия продемонстрирует всему миру, что США ни на что не способны – ни в одной военной кампании.

«Если мы собираемся победить в конвенционной войне, то зачем же усиливать напряженность и выходить на новый уровень конфронтации? Ведь, не только американцы не хотят воевать непосредственно с нами, а предпочитают это делать руками Украины, но и мы не хотим воевать с американцами, потому что считаем, что разгромим их – разгромив Украину. И продемонстрировав тогда всему миру, что они ни на что не способны – ни в Сирии, ни в Афганистане, ни даже на Украине. Все остальное – это уже крайности», – добавил политолог.