Размах дня рождения Беглова «докатился» до Азербайджана — Панорама

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Информационное агентство «Панорама», занимающееся выпуском сатирических новостей, обратило внимание на масштаб празднования дня рождения Александра Беглова, ранее освещенный в независимых СМИ.

Сотрудники издания в свойственной им манере посмеялись над «размахом» торжественного мероприятия, видимо, устроенного, по информации источников, в честь 66-летия бакинца, возглавляющего Петербург на протяжении трех лет.

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Как сообщалось, празднование дня рождения Беглова, по данным информированных источников, было запланировано в элитном ресторане Il Lago dei Cigni на Крестовском острове. Стоимость банкета в арендованном зале на 100 человек СМИ оценили в 10 миллионов рублей. Особое внимание петербуржцев привлекли сообщения о том, что губернатор подготовил лимитированную водку с собственным изображением и подписью «66 лет выдержки». Соответствующую информацию в пресс-службе губернатора на момент публикации статьи не прокомментировали.

Размах планируемого празднования оказался таким, что новости о нем быстро облетели петербургские СМИ. В «Панораме» иронично заметили, что празднование дня рождения Беглова достигло таких размеров, что докатилось до Баку.

«В столице Азербайджана 19 мая прошли праздничные мероприятия, посвящённые 66-й годовщине со дня рождения Александра Беглова. В роддоме, где появился на свет будущий губернатор Санкт-Петербурга, была открыта памятная доска, а в центральной городской библиотеке Баку начала работу выставка «Бакинцы: история успеха»», —отмечает сатирическое издание в шуточной новости.

Журналисты «Панорамы» также пишут, что в ближайшее время Беглов якобы посетит Азербайджан с официальным визитом, в ходе которого будет заключено торговое соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, а в 2023 году в Баку якобы откроется филиал Эрмитажа.

«Для нас Александр Дмитриевич – это родной человек, который все эти годы не забывал о своей Родине. Да, Баку и Петербург разделяют 3 тысячи километров, но сотни незримых нитей связывают наши города. И бакинец Александр Беглов, который уже 3 года руководит Северной столицей России, является одним из самых ярких примеров успеха наших земляков», — смеются в «Панораме».

Провокационный материал «Панорамы» стал закономерной реакцией на сообщения СМИ о пафосе и дороговизне мероприятий в рамках празднования дня рождения чиновника, называющего себя петербуржцем, но по факту родившегося в Азербайджане.