Размахивающий гранатой полтавский террорист требует не сажать его снова в тюрьму

23.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Роман Скрипник, взявший в заложники главу уголовного розыска Полтавской области и гоняющий с ним по региону на служебном автомобиле, выдвинул свои требования.

Он хочет, чтобы силовики гарантировали ему свободу после завершения операции. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления Нацполиции Роман Гришин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Гришина, сегодняшняя история началась с того, что Скрипника планировали задержать за угон автомобиля, но сейчас к его делу присоединится еще несколько статей.

«Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали», – сказал полицейский.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил журналистами, что условия Скрипника выполнены не будут, а правоохранители рассматривают силовой сценарий завершения спецоперации.

Тем временем, в СМИ появилась фотография преступника, который взял в заложники главу уголовного розыска Полтавской области Виталия Шина. На фото он стоит в куртке рядом с полковником.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко предположил, что Скрипник психически нездоров.

«На фото: так начинался сегодняшний день в Полтаве. «Полтавский террорист» Скрипник берет в заложники полицейского оперативника. В руке у преступника граната РГД-5. Судя по фото, адекватность человека с гранатой вызывает много вопросов», – отмечает Цаплиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Роман Скрипник был судим за хранение и сбыт наркотиков, а также участвовал в карательной операции на Донбассе.