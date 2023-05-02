Разменная «Монеточка»: Гурдымова допускает, что не вернется в Россию

Певица Елизавета Гурдымова, выступающая под псевдонимом «Монеточка», которая бежала из России в Литву после 24 февраля 2022 года, допускает, что она уже больше не вернется на Родину.

Об этом она заявила в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я задумалась над тем, что если здесь вырастет мой ребенок, если я выучу какие-то места в этом городе, и люди здесь сделают много вещей (а они уже сделали), возможно, я не захочу вернуться. Эта мысль меня напугала и расстроила, но пока что это в таком формате: «кажется, возможно, однажды мне не захочется вернуться». Но это где-то там еще далеко. Важно хранить вот это: ля-ля-ля, а потом мы возвращаемся. Хотя я понимаю, что все меньше и меньше у этого логики», – сказала Гурдымова.

При этом она допустила, что уедет из Литвы в какую-то другу страну. Она мечтает дать концерты в Москве и Киеве, но признает, что «до этого еще далеко».

Бежав из России, Гурдымова ведет активную антироссийскую пропаганду в соцсети «Тик-Ток».