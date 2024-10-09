«Разменяли Угледар на несколько деревень» – в Киеве жалуются на бесполезность курского рейда

В результате набега на Курскую область Киев разменял серьёзный укрепрайон в Угледаре на несколько незащищённых деревень.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло с курским направлением, которое я всегда критикую, потому что это больше политическая, а не военная составляющая. Мы туда расходовали ресурсы.

Так вот, я бы сделал такой вывод, что мы Курск поменяли на Угледар. Только зачем, не знаю. Я сейчас говорю как человек, который военный специалист, который что-то понимает. Угледар – это серьёзный был укрепрайон. А Курск – это в военном плане в российско-украинской войне ни к чему не приведёт», – жаловался Стариков.