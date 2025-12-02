«Размер не имеет значения! Дякую» – Зеленский о сокращении «допомоги» от Ирландии

Максим Столяров.  
02.12.2025 18:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 341
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нужно благодарить «партнёра» за сам выбор, вне зависимости от размера оказанной Киеву «допомоги».

Об этом заявил просроченный Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Ирландии Микалом Мартином пресс-конференции в Дублине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно благодарить «партнёра» за сам выбор, вне зависимости от размера оказанной Киеву «допомоги». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ирландский премьер объявил о поддержке Украины «так долго, как это будет нужно».

«На сегодня Ирландия передала более 340 млн.евро финансовой поддержки. Рад объявить, что мы предоставим ещё 100 млн. на нелетальную военную помощь и 25 на то, чтобы помочь Украине поддержать свою энергосистему», – добавил Мартин.

Однако под конец встречи от представителей СМИ Зеленского попросили прокомментировать решение ирландского правительства уменьшить количество гарантий на проживание украинским беженцам.

«Обеспокоены ли вы, что поддержка ирландского правительства украинских беженцев не такая сильная, как была когда-то?», – спросила журналистка.

«Ирландия помогала украинцам, которые остались на Украине, и тем, которые в Ирландии. И мы за это благодарны. Я был так воспитан, что я не могу критиковать за помощь – она увеличивается или она уменьшается, мы должны быть благодарны.

Поэтому мы благодарны за ваш выбор. Вопрос не в размере помощи, вопрос в выборе», – изрёк Зеленский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить