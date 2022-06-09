Разминирование украинских портов займет месяцы – ООН

По данным ответственного за безопасность судоходства в ООН, удаление морских мин вблизи ключевых портов Украины может занять месяцы.

Об этом сообщает Bloomberg.

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«Даже если бы порты хотели снова открыться завтра, нужно некоторое время, прежде чем суда смогут войти или покинуть порты», — сказал в интервью Питер Адамс, специальный советник по безопасности на море Международной морской организации.

«Полная демонтация морских мин в портовых районах будет длиться несколько месяцев», — добавил он.