Разминирование украинских портов займет месяцы – ООН
По данным ответственного за безопасность судоходства в ООН, удаление морских мин вблизи ключевых портов Украины может занять месяцы.
Об этом сообщает Bloomberg.
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«Даже если бы порты хотели снова открыться завтра, нужно некоторое время, прежде чем суда смогут войти или покинуть порты», — сказал в интервью Питер Адамс, специальный советник по безопасности на море Международной морской организации.
«Полная демонтация морских мин в портовых районах будет длиться несколько месяцев», — добавил он.
Напомним, Украина заминировала акваторию своих портов на Черном море, опасаясь возможной высадки на берег российского десанта и взяв в ален десятки иностранных гражданских суден.
В результате был остановлен морской экспорт зерна. Москва предлагает Киеву дать согласие на разминирование, подключив к процессу турецких специалистов. Также Украине предложен вариант белорусского транзита зерна. У Зеленского отвечают отказом, параллельно раскручивая истерию по поводу наступления мирового голода, хотя застрявшее в портах на Черном море зерно едва покрывает несколько процентов от мировой потребности.
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