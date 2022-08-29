«Разнести это кубло к … собачьим, и жертв будет меньше» – военный эксперт о темпах наступления

Новости Украины

Невысокие темпы продвижения союзных сил дают Украине и ее западным «союзникам» создавать эшелонированную оборону не только на фронтах, но и в глубоком тылу, что в перспективе только увеличит потери как русских войск, так и среди мирного населения.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В большой политике всё больше скатываются, простите, к обычному подзаборному хулиганству. Когда на тебя выскакивает шкет какой-то и начинает подзуживать. Вот этот шкет, это Зеленский и компания. И не важно, из какого угла он вещает. А вся остальная вот эта большая банда из-за угла вылезет и норовит тебя огреть чем покрепче. Ситуация, по-моему, точно такая же. Причём, чем дальше это заходит, тем меньше они рядятся в какие-то мирные одежды, ища какие-то обоснования, почему они такие хорошие на самом деле, мы их «не так поняли» и вот эти разговоры про ядерные удары и про 5 статью НАТО, это тоже элементы обычного подзаборного запугивания. А ну как вздрогнет, а может он сам на колени встанет?», – объяснил эксперт.

Онуфриенко также призвал к превентивным ударам по экономикам стран Запада и по режиму Зеленского, но уже в военном плане.

«Вот на это надо отвечать адекватно. Причем в данном случае имея дело с чётким знанием, более многочисленным и более сильным и в экономическом, и в остальных планах соперником – бить первым. Бить на упреждение. Мы сейчас в выигрышной позиции. Запад с трудом переживает нехватку газа и всего прочего. Закрыть им вентиля! Плохо чувствует себя Зеленский, который объявил 25 июля, конгрессменам американским заявил, 3-6 недель до нашего контрнаступления и мы освободим всё. Ну, с 15 августа стартовало, где оно? Нету, да? Что-то не получается? Уже третий полк сформировали, уже под Донецком? Хорошо. Добровольцев набрали? Хорошо. Давайте ещё укрупним армию. Да, я понимаю, колоссальная логистическая проблема, но увеличим вдвое наш контингент и разнесем это кубло к хренам собачьим, пока они не собрались что-нибудь ещё туда поставить. Потому что все разговоры про то, что чем медленнее мы наступаем, тем меньше жертв, они хороши, но суть в том, что чем в каждый отдельным отрезок времени жертв меньше, то по результатам войны жертв будет больше. Мы неоднократно убеждались в том, что вот наши десантники взяли на трассе в Николаев один населённый пункт и упёрлись в укрепрайон. Возьмём его, а там, через 5 км возьмете третий. Мы даём им время создавать укрепрайоны. Причём не только на линиях фронта, не только на тех землях, которые мы освобождаем, но и в тылу у этих ублюдков, которые там из-под забора вякают и кидаются кирпичами. И чем дольше мы будем это тянуть, тем больше для нас будет жертв и затрат. И как говорилось в «Покровских воротах», «с этим поганым отростком пора кончать»», – сказал Онуфриенко.