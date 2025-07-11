Разнежились в иллюзиях и не помогают фронту – майор ВСУ ругается на западенцев

Многие жители Западной Украины даже не осознают, что в стране идёт война, хотя должны работать 24/7.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил секретарь Львовского городского совета, член праворадикальной запрещенной в РФ русофобствующей партии ВО «Свобода», майор ВСУ Маркиян Лопачак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался со многими знакомыми из Львова, и имею такое впечатление, что мы живем на разных планетах. То есть часть людей живут какими-то выборами на октябрь месяц, то часть рассказывают страшные истории, что через месяц-два подпишут какой-то документ, перемирие, все закончится. Вроде взрослые люди, а хотят услышать какого-то позитива и свято верят в этот позитив, и этот «позитив» тиражируют.

С одной стороны, наверное, каждый человек ожидает каких-то положительных эмоций на 4-м году полномасштабного вторжения и каждый хочет что-то увидеть хорошее. Но у нас очень много таких сообщений в информационном пространстве, например, что через 2 месяца подпишется перемирие, через 3 месяца все закончится, через 4 месяца заработает Львовский аэропорт, можно будет куда-то себе там летать и так далее.

И очень многих людей это расслабляет, и даже отдаленное осознание войны у очень многих людей пропадает», – сказал Лопачак.