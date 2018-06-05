05.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Разоблачен фейк с “доказательствами” по “Боингу”

Расследование по сбитому малазийскому Боингу над Донбассом предоставило фальшивые доказательства.

Усомнился в достоверности доказательств известный политолог Владимир Корнилов, о чем он заявил на встрече в «Полит Кафе», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда презентовали в четверг, в пятницу все газеты, почти все газеты мира, Европы: Голландии, Британии вышли чуть ли не на первых полосах с фотографиями этих самых двух деталей, представленных следственной группой, заявив, что вот это вот детали причем чудом сохранившиеся чудесный корпус двигателя ракеты «Бук», той самой ракеты, которая сбила тот самый Боинг», – заявил Корнилов.

Политолог отметил, что следит за всей документацией касаемо малазийского Боинга и ранее самой крупной деталью ракеты, сбившей Боинг, было деформированное сопло.

«Его действительно нашли там, на месте аварии и до сих пор предъявляли, как самую крупную деталь. И вдруг невесть откуда появляется корпус двигателя с хорошо сохранившейся краской, с хорошо сохранившимся серийным номером. Его не было на месте аварии. Он до сих пор не фигурировал в материалах дела. И мало кто обратил внимание, в том числе из западных СМИ никто точно не заметил, то, что в ходе доклада где-то мелкими буквами есть фраза «мы не уверены, что она принадлежит одной ракете».

Они представили, вот этим сбили Боинг, но они даже не знают откуда взялся этот корпус двигателя, но уже обратились с призывом рассказать всё, что вы знаете об этом серийном номере, есть свидетели или нет свидетелей. Обвинили Россию и уже из этого выходят с призывом санкций новых, завтра или послезавтра собираются министры иностранных дел, которые будут обсуждать новые санкции в связи с этим новым как бы обвинением», – сообщил Корнилов.