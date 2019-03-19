Разоблачители Порошенко нашли спонсора Тимошенко

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Команда журналистских расследований Bihus.info, ранее раскрутившая скандал с хизениями в “Укроборонпроме”, к которым причастно окружение Петра Порошенко, обнародовала материал, в котором утверждает, что партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко финансирует депутат Верховной рады Александр Онищенко, который является подозреваемым по «газовому делу», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Команда журналистских расследований Bihus.info ранее обнародовала материал, в котором сообщила о теневых схемах финансирования партии «Батькивщина». По данным журналистов, в 2018 году партия получила около 150 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) пожертвований, большая часть из них, от «фиктивных доноров». Тимошенко опровергла обвинения журналистов.



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В очередной программе журналисты сообщают, что одним из доноров партии «Батькивщина» была кассир из пригорода Киева Наталья Зубарь. По данным журналистов, которые ссылаются на отчет партии, она за год перечислила политсиле почти 1,5 миллиона гривен (около 55 тысяч долларов). Аналогичную сумму партии пожертвовала ее сестра, а племянник — больше миллиона гривен.

Журналисты выяснили, что Зубарь, которая продолжает работать в супермаркете, значится также собственником двух киевских фирм. Среди них ООО «Страховая компания «Надежная», которую журналисты связали с Александром Канцеляруком, одним из реализаторов так называемого «газового дела» Александра Онищенко, которого обвиняют в хищении газа.

Также, согласно отчету партии, «Батькивщину» финансировал Михаил Верман, который, по данным журналистов, был владельцем компании «Арт-Эльм», фигурирующей в «газовом деле». Сейчас «Арт-Эльм» закрылась, но последний адрес ее регистрации совпадает с адресом прописки компаний Канцелярука. «Верман получал деньги от Онищенко. Верман перевел партии „Батькивщина“ более 1 миллиона гривен (около 37 тысяч долларов). Какой-то ну очень прозрачный намек у нас вышел», — говорится в программе.

Против Онищенко на Украине возбуждено дело по статье «хищение госимущества в особо крупных размерах». По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину.