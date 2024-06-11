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Донбасс – пример борьбы против колониализма, выяснил посетивший Донецк французский журналист из International Reporters Адриан Боке. Ранее он разоблачил украинскую инсценировку «массовых убийств» в Буче, после чего стал получать угрозы на Западе, и обратился к руководству РФ о предоставлении политического убежища.

В ДНР Боке встречался с руководством движения «Донецкая республика». Один из лидеров движения Алексей Муратов неоднократно выступал в прессе с доказательствами того, что за конфликтом на Украине стоят глобалисты, руководители транснациональных корпораций, а публичные западные политики являются лишь исполнителями их воли.

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«Удалось изучить работу господина Муратова по теме «Война чужими руками». Мы говорили о скрытых центрах принятия решений и возможности проведения расследования по поиску конкретных лиц, принимающих решения в украинском конфликте. Все понимают, что Россия воюет с глобальным Западом, но никто не знает, кто именно решает судьбу военного конфликта. Я считаю эту работу очень важной и интересной не только для России и Украины, но и для будущего всего мира», – сказал Боке.

Сам Алексей Муратов отметил, что французский журналист – образец трезвомыслящих сил, остающихся на Западе.

«Основное, что прозвучало из его уст: многие французы понимают сегодня, что Франция утратила свой государственный суверенитет. Что элиты, представляющие сегодня Францию, не могут отстаивать национальные интересы и не отстаивают их. И, даже если оппозиция на выборах побеждает, то большой вопрос, как получить реальную власть в свои руки, вырвать ее у центров принятия решений, которые находятся за океаном сегодня», – сказал Муратов.