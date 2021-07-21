Разобрать по кирпичикам. Начался дерибан наследства «украинского Берии»

Новости Украины

С отставкой Арсена Авакова встал вопрос о том, что же будет с его административно-политическим наследством в МВД Украины и около него – в политической сфере. Сейчас уже можно более или менее уверенно спрогнозировать, в какую сторону пойдет дело.

Начнем с МВД. Не будет преувеличением сказать, что Арсен Борисович за рекордные для украинских глав МВД семь с половиной лет пребывания в министерской должности создал из вверенного ему ведомства этакого супермонстра. Под его началом были собственно Нацполиция (от патрульных до уголовного сыска), Киберполиция, борьба с экономическими преступлениями, наркотрафиком, коррупцией, военный компонент – Нацгвардия, пограничная служба, миграционная служба, МЧС и многое другое.

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Можно сказать, что по уровню административной ресурсности МВД Авакова было самым мощным силовым ведомством страны. И этот «кулак» имел одного хозяина, который пережил нескольких президентов, несколько составов Кабмина и Рады. И оброс за эти годы множеством людей, расставленных на должности от Киева до самых окраин.

Такой концентрации силового ресурса в руках Авакова боялись. Еще Порошенко предпринимал попытки разукрупнить МВД, однако потерпел в этом деле фиаско. А при Зеленском дело было чуть не дошло до вывода Нацгвардии из подчинения Авакову, однако затея тоже умерла, так и не родившись. Уж больно незаменимым оказался глава МВД.

Но теперь, после его ухода, участь МВД уже практически решена. Этот силовой супермонстр не вписывается в американский план по реформированию украинских правоохранительных органов. В этом плане главными должны стать созданные при деятельном участии специалистов из-за океана и напичканные проверенными американскими кадрами новодельные структуры типа НАБУ, САП ( специальная антикоррупуионная прокуратура) и прочие ВАКСы (Высший Антикоррупционный суд).

Отсюда с таким спехом продавливаемая сейчас реформа судов, одновременный накат на позиции СБУ, с прицелом на его разукрупнение и реформирование ( т.н «закон Марьяны Безуглой» по имени нардепши-«слуги», его представляющей). Вступившая в решающую стадию реформа Генпрокуратуры. Ну и вишенка на торте – естественно, МВД.

Глава монокоалиции Зеленского в Раде Арахамия уже объявил, что совсем скоро Нацполиция и Нацгвардия будут выведены из МВД и станут самостоятельными ведомствами. А значит, у любого нового начальника министерства изначально будут хирургически удалены два наиболее острых и наиболее ядовитых зуба.

В кулуарах обсуждают также грядущую «эмансипацию» погранцов и миграционной службы. А борьбу с экономическими преступлениями уже перед этим пустили в отдельное плавание, сделав «поляной» новосозданного по американским лекалам Бюро по борьбе с экономическими преступлениями (БЭБ).

Нужно понимать, что следствием такого разукрупнения станет существенная, а иногда и катастрофическая потеря в админстративном весе и влиянии каждого отдельно взятого нового начальника. Потому что любые его инициативы и потуги на раз блокируются остальной системой. Где тон задают пляшущие под американцами НАБУ и прочие.

Ранее все попытки таких «реформ» блокировал сам Аваков, за что его невзлюбили разнообразные грантовые активисты. Блокировал, естественно, не из нелюбви к Америке, а из личных соображений. Ведь контроль за всем и вся и делал его тем, кем он был – всесильным министром. Своеобразным «украинским Берией». В вину Авакову ставился и провал разрекламированной реформы полиции. Уже реформированные дорожные полицаи нынче берут взятки не хуже своих предшественников из ГАИ.

Политическим итогом дерибана аваковского наследства в МВД станет зачистка поля, так что любому украинскому президенту, включая, разумеется и нынешнего Зеленского, уже не будет на кого опираться. Весь силовой аппарат – на вашингтонских ниточках, а не на ручном управлении с Банковой. И сейчас американцы и их клиентела в Киеве как никогда близки к оформлению такого плана окончательно.

Что же до чисто политического наследия Авакова, то оно оказалось на удивление малым и ничтожным. Сам по себе Арсен Борисович никакого серьезного личного рейтинга не имеет. Его откровенно не любят в стране, а по антирейтингу он уступает лишь Порошенко и Медведчуку. Все его влияние опиралось исключительно на должность и ее возможности. Тот случай, когда не человек красит место, а наоборот.

Даже патронируемые им праворадикалы в лице всех этих Нацкорпусов, Нацдружин и Азова сейчас поставлены перед выбором: или «слиться» под американцев и их людей на Украине ( типа продвигаемого грантоедским сообществом в новые лидеры «улицы» Сергея Стерненко), либо исчезнуть, превратившись в обычный криминал. Учитывая отношение к «радикалам Авакова» еврейского лобби в США, не исключен и вариант их зачистки под ноль.

Впрочем, она может и не понадобиться. Билецкого и Ко просто поставят на службу новым хозяевам. В этой псарне нужны всякие псы. Главное, чтобы были на поводках. Никакой «национальной революции» и свержения кого бы то ни было под знаменами «Азова», естественно, не будет.

Вот так закончилась история человека, которого прочили едва ли не в премьеры, натягивая его на глобус Украины в качестве «сильной руки». Но не срослось. Хотя вполне возможно, что в каком-то из следующих актов украинской трагикомедии он еще себя и проявит. Но маловероятно.

Скорее всего, его ждет та же участь, что и других бывших соратников по почившему в бозе Народному фронту – Турчинова, Парубия, Яценка и Пашинского. То есть – роли использованных политических кондомов на скамейке вечных запасных в вашингтонском обкоме.