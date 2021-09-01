Разочарование Европы: «Америка не вернулась»

01.09.2021 14:30 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Если после победы Джо Байдена на президентских выборах во многих европейских столицах надеялись на «возвращение Америки», то сегодня ЕС охватывают другие настроения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Громогласная поступь трансатлантических союзников должна была убедить всех сомневающихся: Америка вернулась, а вместе с ней вернулся и «коллективный Запад». Именно эти слова — «Америка вернулась» — тогда радостно изрек глава Европейской комиссии Шарль Мишель в разговоре с журналистами. И Мюнхенская конференция по безопасности (влиятельное мероприятие, собирающее ведущих политиков и международников), еще в 2020 году обсуждавшая концепцию «БезЗападья» (Westlessness), в 2021 году гордо провозгласила наступление эпохи «После БезЗападья», – отмечается в публикации.

При этом сегодня, продолжает издание, от былой уверенности и единства не осталось и следа.

«Что примечательно, дело не только в Афганистане: Вашингтон так и не отменил ряд еще «трамповских» антиевропейских пошлин и не открыл европейцам въезд в США. Афганское фиаско лишь усугубило и без того все более чувствительные трения между союзниками. Достаточно вспомнить, что во время встречи «группы семи» Джо Байден вынужден был вновь пойти наперекор европейским грандам и не поддаться уговорам отсрочить окончание миссии США в Афганистане. Коллективное НАТО было вынуждено подчиниться главному натовцу», – пишет газета.

После этого последовала ответная реакция.

«Мы должны так укрепить Европу, чтобы никогда более не полагаться на американцев», — заявил на днях немецкий политик Армин Лашет, наиболее вероятный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель.