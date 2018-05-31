31.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

“Разочарование и раздражение – всерьез и надолго”: политолог об итогах “дела Бабченко”


Сегодняшнее отношение к Украине на Западе характеризуется смесью разочарования и раздражения.

Об этом заявил в комментарии “ПолитНавигатору” киевский эксперт Владимир Воля, комментируя итоги скандальной спецоперации СБУ по имитации покушения на российского пропагандиста Аркадия Бабченко.

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“О ситуации с Бабченко заявили несколько международных организаций, министр иностранных дел Бельгии и министр иностранных дел Литвы. Последнее показательно, поскольку Литва была и пока остается партнером Украины, наиболее позитивно настроенным по отношению к ней. Но ее представитель выразил негодование, правда, сделал это сдержанно. Получилось так, что высокопоставленные и не очень должностные лица Украины играли спектакль, как это оказалось. Все оказались в некрасивой ситуации, оказались заложниками действий наших должностных лиц. Думаю, что это разочарование и раздражение – всерьез и надолго. Если обманывают, даже из благих намерений, доверие теряется”, – отметил политолог.

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