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При такой разнице в военных потенциалах России и Украины в долгосрочной перспективе Киев не сможет удержать даже существующую линию фронта, не говоря уже о новых рубежах.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший советник президента России, беглый экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, в расходах на военные нужды разница между Россией и Украиной составляет 10 к 1.

«Важнейшим, фундаментальным фактором является соотношение военных потенциалов. Соотношение демографических потенциалов между Россией и Украиной известно – 4 к 1 или 5 к 1. Что касается военных потенциалов или военных расходов, которые осуществляет Россия, и военных расходов, которые осуществляет Украина, то это соотношение составляет 10 к 1. Накануне последней войны это составляло 15 к 1… При таких соотношениях военных потенциалов и военных расходов даже удержать ту линию соприкосновения, какую сейчас удерживают вооруженные силы Украины, в длительной перспективе невозможно», – сказал беглый либерал.

Он призывает «не питать иллюзий» и «смотреть правде в глаза».

«Это означает, что выдержать этот натиск – не то, что победить, не то, что освободить территорию, не то, что освободить своих сограждан, которые находятся на оккупированной территории, кто оказался в плену и кто подвергается пыткам и унижениям на оккупированных территориях, но даже выдержать эту линию соприкосновения можно только в том случае, если произойдет более-менее выравнивание военных потенциалов», – заявил Илларионов.