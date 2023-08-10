Разочарование Илларионова: Санкции не навредили, а улучшили ВВП России

Анатолий Лапин.  
10.08.2023 12:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Санкции, Экономика


Россия совершила невероятное – впервые за новейшую историю страна, находящаяся под санкциями, смогла увеличить свой ВВП.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил бывший советник президента РФ, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия совершила невероятное – впервые за новейшую историю страна, находящаяся под санкциями, смогла увеличить...

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По мнению Илларионова, введенные против РФ ограничения не привели к обрушению экономики или к снижению доходов.

«Те санкции в кавычках, которые были введены западными партнерами против России, не уменьшили экономический потенциал агрессора, а увеличили его. Это надо иметь в виду. Такое произошло впервые, по крайней мере, за последнее столетие.

Такого мы припомнить не можем, чтобы так называемые санкции – как и почему они были введены, почему были осуществлены именно таким образом, а не другим, в частности, полтора года назад я выступал против этих санкций, предлагал совершенно другие санкции. Прошло время и получилось, что российский ВВП прошлого года увеличился на 21% в долларовом измерении.

В распоряжение Путина добавилось почти 400 миллиардов долларов экономического потенциала. Размеры экспорта энергоресурсов, размеры всего российского экспорта, государственные доходы и государственные расходы России в прошлом году достигли рекордных показателей за всю историю страны. Военные расходы увеличены втрое в 22-м году», – заявил Илларионов.

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