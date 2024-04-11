Разочарование рослибералов: «На смену Путину придёт другой Путин, а россияне будут нам мстить»

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Даже если Украина одержит победу в конфликте с Россией, глупо думать, что президент РФ Владимир Путин потеряет власть. Россияне при этом будут еще более злыми и через какое-то время попытаются взять реванш.

Об этом в эфире видеоблога «Института постинформационного общества» заявил признанный в России иноагентом либерал Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря о поражении России, мы приводим множество аргументов в пользу господина Путина, потому что… что стало причиной российской агрессии против Украины? Это было национальное унижение, которое было внедрено в сознание российского народа господином Путиным из-за поражения в «Холодной войне», этим ужасным состоянием России и отношением Запада к России. Так что, если Россия потерпит поражение, мое предположение заключаются в том, что через некоторое время мы столкнемся с еще одним всплеском раскола в России из-за мести – и восстанет еще один Путин, и повторится та же ситуация. Таким образом, я не верю в идею о том, что победа Украины приведет к краху Путина и переменам в России. Это самый важный момент, над которым нам нужно задуматься, потому что сейчас преобладает противоположное видение. Но я сомневаюсь, что победа Украины является синонимом свободы России и возвращения русских в цивилизованное сообщество», – умничал Иноземцев.