Разочарованные молдаване уходят в параллельную реальность

28.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В Молдове усугубляется раскол общества и разочарование в политиках, которые меняются у власти.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает политолог глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

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«Проблема Молдавии в том, что общество глубоко расколото, разочаровано в политиках любого калибра. Люди не доверяют власти, пытаются всячески отгородиться от нее, жить в параллельной реальности. Политики с каждыми новыми выборами лишь усугубляют этот раскол», – сказал политолог «Известиям».

Он обратил внимание на роль Конституционного суда Молдовы, занявшего откровенно прозападную позицию.

«Он уничтожил многие решения Додона, помогая Санду и прозападным силам. К тому же Евросоюз в Молдавии выстроил антикоррупционную вертикаль. Это один из элементов внешнего управления. Запад, создавая такие органы, делает все для того, чтобы можно было через механизм налоговых деклараций взять на крючок любого чиновника», – отметил Лизан.