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Новости Украины

По случаю годовщины с начала госпереворота 2014 года и «оранжевой революции» 2004 года во Львове прошёл «Марш достоинства».

Несколько сотен карателей «АТО», националистов и сочувствующих дьвовян прошлись по улицам города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие держали в руках плакат, утверждающий, что «оранжевая революция» и Майдан 2014 года якобы были большой победой Украины.

Также они несли флаги «Азова», «Правого сектора» и других подразделений украинских карателей.

Впереди колонны несколько человек везли тележку с требованиями жителей Львова – «слезть с российской энергетической иглы», «перестать кошмарить бизнес», «ввести санкции против Коломойского», «запретить гражданам страны-агрессора работать на госслужбе», а также «расследование госизмены Владимира Зеленского и Андрея Ермака».

Подойдя к конечной точке своего шествия – памятнику Тарасу Шевченко – националисты зажгли файеры и спели гимн Украины.

Однако, несмотря на торжества, оказалось, что немногие довольны нынешними итогами Майдана. Так, жительница Львова, представившаяся беженкой из Донбасса, заявила, что Украина разваливается.

«То, что было в то время на просторах Луганской области, мы сейчас видим на просторах всей Украины. Мы видим, как страна разрушается просто на глазах. Какой-то сюрреализм в стране. Словосочетание «Зеленский президент» – я его не могу даже слышать. Не знаю, как можно было потерять все достижения», – сказала она.

Также женщина рассказала о своём отношении к Донбассу и его жителям.

«Мы были в оккупации два месяца, сейчас у нас неоккупированная территория. Но и там люди испорченные. А здесь мы спокойно работаем, спокойно живём. Нам нравится здесь спокойно жить, поддерживаем все акции», – резюмировала маданщица.