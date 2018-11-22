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22.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Разочарованный Майданом главарь правосеков угрожает «революцией по Бандере»

Украинские радикалы грозят «национальной революцией» вместо того, что произошло на Майдане в 2014 году.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава запрещенного в РФ «Правого сектора» Андрей Тарасенко

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По его словам, Евромайдан был не революцией, а бунтом, в результате которого у власти оказались такие же воры и бандиты, что были у «кормушки» и раньше.

«Все говорят: «Революция, революция, революция победила», а я считаю, что никакой революции не было. Был бунт, когда выгнали одного и пришел вместо него другой. Разницы в принципе большой нет… Революция еще будет, национальная.

Вариантов может быть очень много всяких. Почему я не считаю то, что произошло на Майдане, революцией. Революция – это смена системы власти, структуры власти и людей у власти. Это по Бандере. Я бандеровец сам, потому по-бандеровски и говорю. У нас не произошло смены системы, смены структуры. Произошла смена людей во власти при том, что те, кто пришли, они уже у власти были. Все без исключения. Соответственно, никакой революции не было», – заявил Тарасенко.

Ранее украинские боевики пожаловались – захватить власть легко, но сохранить управление при этом невозможно, войска выйдут из-под контроля, а Запад не признает  националистическую хунту.

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