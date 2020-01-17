17.01.2020, Киев, Сергей Устинов
 
Авторская колонка, Политика, Скандал, Украина
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Разогнать «соросят» и посадить Коломойского. Пойдет ли Зеленский по пути Путина?

История, начинавшаяся с вполне невинного пересчитывания гигантских зарплат и премий в карманах чиновников нового украинского правительства, затем резко пустившаяся в галоп после обнародования «пленок Гончарука» – о том, как премьер с министрами,  подхихикивая, обсуждал, как обмануть президента «с пустотой в голове», убеждая его в том, что плохо – это на самом деле хорошо, получила свое промежуточное завершение.

«Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины проинформирует отдельно».

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За этими сухими строчками релиза президентского офиса скрывается на самом деле серьезная проблема – отсутствие у Зеленского скамейки запасных. Людей, не просто готовых занять соответствующие должности, но и достаточно компетентных, чтобы удержать на плаву экономику, социалку и сохранить управляемость административно-политическими процессами. Как нам наглядно продемонстрировали слитые в интернет записи тайных вечерь Гончарука и Ко, уровень познаний нынешних министров и рулящих в Нацбанке таков, что эти должности вполне безболезненно могут занять обычные журналисты с любого из телеканалов, а народ не заметит разницы по результату.

Тем не менее, закулисные режиссеры нынешнего политического скандала сделали все возможное, чтобы подвести его к черте, за которой начинается полноценный правительственный кризис. И сейчас продолжают подталкивать ситуацию к точке невозврата. В итоге Зеленский оказался в непростой ситуации – фактически на острие противоречий и противостояния между олигархическими группами, прежде всего «коллективным Коломойским» и так называемыми «соросятами» – заполонившими коридоры власти при Гончаруке молодыми дарованиями с грантовым бекграундом международных структур за спиной.

Как выйти из этой ситуации так, чтобы и «Беню» не обидеть и с маячащими за спиной «соросят» международными финансовыми институтами не рассориться? Сложная задача. Тем более, что Представительство МВФ в Киеве уже высказало свою позицию, согласно которой «Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины», а «Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов – все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста». Тем самым МВФ дал понять, что подвинув «людей на самокатах» с хлебных должностей Киев не приблизит задачу получения нового кредита.

С другой стороны, и подвесить ситуацию с недоотставленным премьером надолго тоже нельзя. Тут на кону уже репутация самого президента. То есть вопрос стоит чисто гамлетовский: кто такой Зеленский – тот, как о нем думают многие – то бишь лох и терпилка, вынужденно играющий роль ширмы для борющихся за ресурсы внутренних кланов и назначенцев Запада, или же человек с яйцами, уже показавший на примере реакции на истерию грантоедских СМИ вокруг сбитого в Иране самолета, что не намерен бежать вприпрыжку впереди паровоза чужих ожиданий, пусть даже это и ожидания «стратегических партнеров», уже назначивших виновных.

Некоторые горячие головы советуют Зе взять пример со своего московского тезки, который в эти же дни отправил в отставку свое правительство. А заодно – посадить или удалить на фиг с пляжа излишне разгулявшегося Коломойского. Продемонстрировав тем самым собственную равноудаленность и субьектность. Что-то подобное в свое время при куда больше степени стабильности госинститутов проделал Ющенко, отправив одновременно в отставку сцепившихся друг с другом Порошенко и Тимошенко, тоже после скандала с обвинениями из уст тогдашнего госсекретаря ныне покойного Александра Зинченко.

Но советовать такие вещи легко. Гораздо труднее выполнить. Представим на секунду, что Зеленский именно так и поступит. Разгонит к чертовой матери облепивших властные структуры детей капитана гранта и внучатых племянников Сороса и одновременно отдаст Коломойского на съедение радостно поджидающей его американской Фемиде. С кем он тогда останется и на кого будет опираться? На Авакова с его полицией и Нацгвардией, которую так и не удалось вопреки планам вывести из подчинения главы МВД? Теоретически это возможно. Допускаю, что именно к этому президента и подталкивают режиссеры спектакля. Но Аваков – сильный человек современной Украины и быстро станет для Зе тем же, чем стал для раннего Кучмы Павел Иванович Лазаренко. То есть – полноценным хозяином страны. Не думаю, что на Банковой именно такого финала нынешнего кризиса и хотят.

С другой стороны, оставить все как есть – значит расписаться в том, что реально страной рулят из МВФ и прочих зарубежных центров. А «соросята» из правительства продолжат с веселыми ухмылками «вешать оливье» на уши главе государства на глазах у всего общества. К тому же, это не решит другую часть проблемы, а именно – не успокоит оскорбленного в лучших чувствах Коломойского, люди которого продолжат подгрызать ножки у стабильности с удвоенным рвением. И к чему это приведет в итоге – один Бог ведает. Все равно ведь заклятые враги рано или поздно сцепятся.

Загнать под лавку «соросят», прищемить Пинчука и сделать ставку на Коломойского-Портнова и иже с ними? Тут возникает закономерный вопрос, который Сталин задавал насчет Папы Римского: «А сколько у Коломойского дивизий?». Иначе говоря, способен ли он с его медиа и прочими возможностями стать полноценной опорой в неизбежной по такому случаю войне с грантоедами, МВФ и майданщиками всех мастей. Потому как придется прижать очень многих из тех, кто последние шесть лет ходит в «героях нации». Это именно то, чего Зе так и не сделал начиная с момента своей инаугурации.

Опереться на ситуативный союз Коломойского и Авакова с премьерством для последнего и экономическими преференциями для первого? Но одобрят ли такую комбинацию внешние партнеры режима? Нет уверенности. Уж слишком такая связка токсична.

Пригласить на премьерство Тимошенко и дать карт-бланш связанным с нею кругам в ОПЗЖ Медведчука? Более чем рискованная затея, потому что в таком случае президент без опоры попытается опереться на правительство без опоры. К тому же Юлю и Вову разделяет нынче непримиримый земельный вопрос. Это значит сдать назад и отложить открытие рынка сельхозземель вместе с надеждами получить взамен земли остро необходимые деньги – ту самую финансовую подушку, на которой у Зеленского рассчитывали безболезненно протянуть следующие несколько лет.

Нет, конечно, Юлия Владимировна- человек гибких принципов и вполне может решить, что премьерство стоит мессы, но как на такой кунштюк посмотрят ее оставшиеся преданные избиратели? В конце концов, премьерство – вещь скоротечное. «Нацарював и втік», как говорят в народе. Но с длительными перспективами в политике в таком случае лучше заранее попрощаться. Яценюк не даст соврать если что.

Вот и выходит, что делать что-то надо, а опереться при этом решительно не на кого и не на что. На болото опираться нельзя. А «Слуга народа» в ее нынешнем виде это именно болото и есть. Вязкое и тягучее. К тому же переполненное квакающими не по теме идиотами.

Вот и посмотрим, как Зеленский решит эту вставшую перед ним стараниями доброжелателей проблему. Но, как бы этот вопрос не решился, начало политического года уже выглядит интригующим.

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