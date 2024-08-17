Разоруживший пограничника и бежавший в Румынию украинец попросил в Бухаресте политическое убежище

Сергей Рыжов.  
17.08.2024 10:07
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Криминал, Мобилизация, Общество, Происшествия, Румыния, Спецслужбы, Украина


В Румынии завершилась операция по поиску беглых украинцев-уконистов от мобидизации в ВСУ, пишет местное издание PresaSM.  Ранее сообщалось, что они напали на украинский пограничный патруль, разоружили пограничников и сбежали через границу. Изначально румыны искали троих беглецов. Позже сообщалось о двоих.

Журналисты выяснили, что тревогу подняли украинские власти. Пограничники в Тарна-Маре были уведомлены вчера в 13:35 о том, что патруль украинских пограничников подвергся нападению со стороны нескольких неизвестных, трое из них незаконно пересекли границу, прибыв в Румынию, в районе Тарна-Маре.

В Румынии завершилась операция по поиску беглых украинцев-уконистов от мобидизации в ВСУ, пишет местное издание...

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По информации PresaSM, пограничный патруль был разоружен нападавшими, которые также забрали у них боеприпасы.

В результате на секторальном уровне была запущена акция по проверке зоны ответственности, в акции первоначально приняли участие 6 патрулей, всего 12 сотрудников пограничной полиции. К ним присоединились полицейские и жандармы.

В 15:05 власти румынской Сатмары задержали одного из подозреваемых.

Были установлены блокпосты на дорогах и задействован вертолет IGAv для наблюдения за местностью.

В 16:53 украинская сторона проинформировала руководство сектора “Тарна Маре” о задержании второго подозреваемого.

По информации PresaSM, похоже, в итоге речь шла только о двух украинцах, а не о трех, как было заявлено ранее.


Задержанный румынскими властями украинец показал им, где именно он оставил оружие: оказалось, что на границе. Сообщается, что оружие было без зарядного устройства и без боеприпасов, которые были обнаружены на территории Украины.

Уже известно, что беглец попросил политическое убежище в Румынии.

Этот инцидент – далеко не первый и, подозреваем, не последний на украино-румынской границе. Буквально несколько дней назад украинские пограничники поймали троих нарушителей границы ( на снимке)– те не успели добежать до заветного раскрашенного столбика буквально 50 метров. На мужчин составили протоколы об админправонарушениях, дела направили в суд.

«Через высокогорье Карпат они добрались почти до самой границы… Путешественники удачно подготовились – чтобы быть незаметными среди лесных зарослей, даже одели камуфлированные штаны-кикиморы и футболки», – говорилось в сообщении украинской погранслужбы.

 

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