Разорвав договор о ракетах, США превратят свои страны-союзники в мишени для РФ

23.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Выход США из договора о ликвидации РСМД ничем хорошим не закончится для граничащих с РФ стран, которые пожертвуют своей национальной безопасностью ради того, чтобы остаться в статусе американских союзников.

Об этом во время встречи c делегацией Стэнфордского российско-американского форума заявил председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Первая реакция (на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – ред.) конечно же, политическая, и она уже наступает – это реакция консолидации международного общественного мнения против такой политики США. Мы активно работаем со всеми, кто готов работать с Россией в пользу сохранения этого договора, в пользу оказания давления на США. Мы не скрываем того, что это делаем, потому что речь идёт об очень серьёзных вещах, затрагивающих уже не только Россию.

Второе. Если американцы выйдут из договора, мы будем следить за практическими шагами США. Я лично как российский политик, как гражданин РФ не приветствовал бы каких-то упреждающих российских действий, наши действия должны носить ответный, вынужденный характер. США скорее всего пойдут на размещение ракет в максимальной близости от российских границ и на западе, и на востоке, и в европейской, и в азиатской составляющих. Что это будет, не знаю, но при этом в первую очередь будет браться расчёт уровня лояльности тех или иных союзников США. Есть страны-новички НАТО в Восточной Европе, которые ради союзничества с США готовы жертвовать чем угодно – Польша, Румыния, страны Балтии. В Азии сложнее, но там тоже возможны варианты. Там нет стран, которые ради союзничества с США могут действовать настолько же безоглядно по отношению к своей нацбезопасности, хотя, может быть найдутся», – рассказал представитель Совфеда РФ.

«Если это произойдёт, возможно два сценария. Первый произойдёт автоматически – все эти объекты станут мишенями для соответствующих классов российского оружия, и они будут уничтожаться в первую очередь в случае нарастания риска военного конфликта. Второй – возможное размещение российских ракет, которые сейчас запрещены договором, либо в непосредственной близости от наших соседей и на западе и на востоке на российской территории, а возможно и на территории наших союзников», – добавил Константин Косачёв.