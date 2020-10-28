Разозлив Венгрию Украина опять ухудшила шансы на сближение с НАТО

28.10.2020, Киев, Игорь Петров

Венгрия могла смягчить свою позицию относительно приема Украины в НАТО, если бы не скандал в связи с запретом МИД Украины находиться на территории страны двум венгерским представителям во время выборов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Конечно, этим Украина опять ухудшила свои шансы на вступление в НАТО. Уже появились первые признаки того, что Венгрия вроде бы готова смягчить свою позицию относительно приема Украины, но случился вот этот скандал. Конечно, это никоим образом не будет способствовать нормализации отношений между двумя странами.

Что касается претензий МИД Украины, то, хотя формально для них и были основания, действия венгерской стороны на исход местных выборов никак не влияли. В том регионе, где местные венгерские партии набирают максимум голосов, за «Слугу народа» фактически вообще не голосовали. Кандидат от этой партии не набирал там сколько-нибудь значимого количества голосов», – сказал политолог.