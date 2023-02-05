Разработчик дронов рассказал, чего не хватает ВС РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Стало очевидно, что беспилотные летательные аппараты занимают всё более важную роль в современной войне, однако российская армия до сих пор не смогла как следует освоить эту технологию.

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Резко сократилась стоимость разведки. Если во Второй мировой войне у нас летал утром самолёт, фотографировал поле боя, и эти разведданные считались актуальными на весь день, то сейчас беспилотник может кружить постоянно, и поле боя транслируется командиру онлайн. Более того, недели две назад начали появляться украинские дроны со «Starlink», они транслируют куда угодно. Военачальник может сидеть в Киеве в тёплом кресле, и видеть, что происходит на любом участке фронта. У нас, к сожалению, ничего подобного нет. И вообще в этих дроновых технологиях мы добровольно выбрали путь догоняющих, потому что, поскольку у нас эта тема не развивается, мы можем только отвечать», – сказал эксперт.

Он отметил, что бандеровцы давно развили эту технологию, и теперь через ретрансляторы управляют беспилотниками с глубокого тыла.

«Украинские операторы дронов не сидят на передке. Он через «Starlink» управляет камикадзе, который может быть на любом участке фронта. Может в день отработать 200 этих камикадзе в день, его просто переключают между точками. Ему сказали – лети, атакуй БМП, и атакует. Отработал, его переключают вообще на другой фронт. И они это уже реализовали. Но мы так организовать не сможем, потому что у нас нет «Starlink», – добавил Товкач.

Эксперт подчеркнул, что такая технология давно существовала в армии США, только для тяжёлых беспилотников. А украинцы адаптировали её под местные условия.

«Это всё публиковалось, было известно всем, кроме товарища генерала. Товарищу генералу не доложили. Я склонен считать, что украинцы сами создали эту систему, и теперь она действует у них по всему фронту. А у нас до сих пор передатчик не вынесен от пульта. У нас оператор сидит рядом с передатчиком. И если пеленгуют передатчик, то и оператора. А дальше туда прилетает всё, что есть», – резюмировал он.