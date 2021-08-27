Разработчик «Спутник V» посетил Республику Сербскую

27.08.2021 12:18 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Профессор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создатель вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург прибыл в столицу РС – Баня-Луку.

Об этом сообщает Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встречая российского гостя, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отметил, что для него особая честь лично встречать разработчика российской вакцины «Спутник V» .

«Население Республики Сербской массово сделало выбор в пользу «Спутник V», и мы очень успешно сотрудничали с компаниями и властями в России, чтобы предоставить эту вакцину нашим гражданам», – отметил лидер боснийских сербов.

Додик также сказал, что российский ученый внес большой вклад в историю цивилизации, разработав и предоставив свою вакцину для использования, добавив, что подобными достижениями отметились единичные представители человечества.

Помимо сербского члена Президиума во встрече принимали участие министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Сербской Ален Шеранич, генеральный директор Университетского клинического центра Республики Сербской Владо Джайич и ректор Университета Баня-Луки Радослав Гаянин.

В Баня-Луке Александр Гинцбург в главе делегации НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи посетил медицинский факультет университета столицы Республики Сербской.