Разработки российских айтишников постепенно вытесняют западные аналоги

25.09.2020, Москва, Елена Острякова

Российские органы власти практически отказались в работе от платформы Zoom и используют отечественные аналоги, которые работают не хуже.

Об этом в интервью телекомпании RTVI заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В российских органах власти часто не используется Zoom, а используются другие российские решения. Некоторые пользователи выражали по этому поводу скепсис. В какой-то момент попробовали перейти на зарубежное решение. Оказалось, что оно работает не лучше. Эдуард Лысенко, который возглавляет IT-департамент Москвы, говорит, что круто работает», – сказал Шадаев.

Он считает, что важно сохранить тенденцию внедрения российских сервисов, которая наметилась во время карантина.

«Это главный вызов после пандемии, когда определенные вещи мы делали очень быстро. Важно сохранить эту скорость. В период пандемии правительство работало абсолютно по-другому. Решения принимались очень быстро. Технологии будут развиваться, потому что, очевидно, на них есть спрос. Политика импортозамещения дает шанс нашим компаниям развивать конкурентные решения», – сказал Шадаев.

Он сообщил, что Россия собирается также выпускать оборудование для технологии 5G.

«Мы тоже понимаем, что вряд ли мы можем одновременно несколько крупных производств конкурентных запустить российского оборудования 5G, здесь, наверное, мы должны сконцентрировать ресурсы на одном. На одной компании, на одной структуре, которая могла бы это сделать», – добавил Шадаев.