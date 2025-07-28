Разрешу Путину распродать нам все российские недра, если прекратит огонь: иначе – санкции! – Трамп

Константин Серпилин.  
28.07.2025 19:33
  (Мск) , Эдинбург
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Россия имеет огромный потенциал и может стать одной из богатейших стран мира, если её не ослаблять войнами и санкциями.

Об этом на встрече с премьером Британии Киром Стармером заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет огромный потенциал и может стать одной из богатейших стран мира, если её...

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«Во время президентской кампании вы говорили, что президент Путин уважает вас и не мешает поддерживать отношения. Вы все ещё считаете, что он вас уважает?», – спросил журналист.

«Да, я всегда ладил с президентом Путиным, у нас были отличные отношения. Жаль, что мы ничего не можем сделать между нашими странами, потому что если бы мы могли, мы бы сделали это.

Я был строг с Путиным. Потому что именно я закрыл «Северный поток», а Байден пришёл, и открыл его. Я был очень строг с Путиным, но мы отлично ладили.

Я думал, что мы сможем договориться. Может быть, это ещё произойдёт, но сейчас уже слишком поздно, так что я разочарован», – сказал Трамп.

«Их экономика не такая большая, и сейчас им приходится нелегко. Сильная армия, но слабая экономика. Раньше она была сильной, но теперь – нет.

Россия проходит через многое, это нелегко. Её экономика мала относительно большой территории. Земля там огромная, кажется, 9 часовых поясов. Россия могла бы быть такой богатой, что процветала бы, как никакая другая страна.

Но они сдерживают себя. Путин хочет заключить с нами торговые сделки, он постоянно об этом говорит. Я думаю, что торговля с Россией могла бы быть очень выгодной. У них есть много ценных ресурсов, практически всё, что можно найти.

Так что Россия могла бы быть богатой прямо сейчас. Но вместо этого они тратят деньги на войну, и это бессмысленно. Я думал, что он хочет поскорее закончить это», – городил Трамп.

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