«Разруха, произвол и неонацисты». В США подготовили шокирующий ролик про Украину

02.09.2021 15:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Американские журналисты – выходцы с Украины – подготовили проект, который наглядно рассказывает о положении украинского народа и государства к 30-летней годовщине «незалежности», которую с помпой отметили 24 августа.

Работа получила название «Dependent Ukraine» (Зависимая Украина), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономическая разруха, социальный кризис, судебный произвол, борьба с инакомыслием, разгул неонацистов. Всё это модерируется Западом. И главное – не бесплатно и не бескорыстно. Украина охвачена сетью специализированных структур внешнего контроля», – описывают авторы итоги украинской «независимости».

В видеоролике журналисты показывают, как члены наблюдательных советов украинских госмонополий от «Укрзализныци» до «Укрпочты» утверждаются «Номинационным комитетом», ключевые голоса в котором у западных доноров. При этом демонстрируется крайне неэффективное управление, расцвет коррупции, и как следствие – закрытые заводы и нищее население.

Создатели проекта уверены, что цель данной программы – уничтожение украинской индустрии, чтобы освободить рынок для собственных западных компаний, выкачать дешевую рабочую силу и завладеть украинским сырьём.