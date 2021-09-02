Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.09.2021 15:46 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Коррупция, нацизм, Политика, США, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

«Разруха, произвол и неонацисты». В США подготовили шокирующий ролик про Украину

Новости УкраиныАмериканские журналисты – выходцы с Украины – подготовили проект, который наглядно рассказывает о положении...

Американские журналисты – выходцы с Украины – подготовили проект, который наглядно рассказывает о положении украинского народа и государства к 30-летней годовщине «незалежности», которую с помпой отметили 24 августа.

Работа получила название «Dependent Ukraine» (Зависимая Украина), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Экономическая разруха, социальный кризис, судебный произвол, борьба с инакомыслием, разгул неонацистов. Всё это модерируется Западом. И главное – не бесплатно и не бескорыстно. Украина охвачена сетью специализированных структур внешнего контроля», – описывают авторы итоги украинской «независимости».

В видеоролике журналисты показывают, как члены наблюдательных советов украинских госмонополий от «Укрзализныци» до «Укрпочты» утверждаются «Номинационным комитетом», ключевые голоса в котором у западных доноров. При этом демонстрируется крайне неэффективное управление, расцвет коррупции, и как следствие – закрытые заводы и нищее население.

Создатели проекта уверены, что цель данной программы – уничтожение украинской индустрии, чтобы освободить рынок для собственных западных компаний, выкачать дешевую рабочую силу и завладеть украинским сырьём.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть