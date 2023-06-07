Разрушение дамбы не поможет ВСУ форсировать Днепр – Дандыкин

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В результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, подразделениям ВС РФ придется немного отойти, но это не скажется на устойчивости обороны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный экспер,т капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин.

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«Ничего удивительного в том, что Украина обвиняет нас в разрушении Каховской ГЭС нет. Они всегда обвиняют нас в том, к чему мы не причастны. Но любой нормальный человек понимает, что в случившемся нам нет никакой выгоды, ведь затопило-то нашу сторону», – сказал Дандыкин «Московскому комсомольцу».

По его словам, «это все равно, что стрелять себе в ногу».

«Но если бы мы хотели сделать нечто подобное, то сделали бы это на той плотине, которая стоит вверх по течению Днепра, например, в Киеве. И тогда бы от их столицы остался один памятник Владимиру с крестом. Понятно, что Украина никогда не признает свою вину. То же самое мы сейчас видим и на примере с Шебекино, когда они просто говорят: «Мы ни при чем. Это ваши российские перебежчики-предатели и поляки какие-то», – добавил эксперт.

Он считает, что разлив Днепра не поможет ВСУ форсировать реку.

«Объективно переправляться сейчас через Днепр для них равносильно самоубийству. Еще несколько часов, и вода начнет уходить в сторону Черного моря, и ничем им разлив реки не поможет. В этой ситуации, по большому счету, пострадало только мирное население, которому сейчас приходится переселяться, оставляя имущество и хозяйство. Потом все это придется людям возмещать. Что касается украинской армии, то разлив реки, скорее, даже усложнит их перемещение, так как теперь им придется преодолевать большее расстояние», – добавил аналитик

При этом, говорит он, последствия разрушения ГЭС усложняют российскую оборону.

«Безусловно, и для нас разлив Днепра усложняет ситуацию. Нам придется немного отойти от прежних позиций, но не думаю, что это как-то существенно скажется на нашей обороноспособности. С воздуха же наносить удары по врагу нам ничего не мешает, а, как известно, авиация решает очень многое. Плюс, как я уже сказал, наводнение не может носить продолжительный характер, через день-два вода начнет уходить. Но надо понимать, что ВСУ попытаются воспользоваться и этим краткосрочным отрезком времени. Не зря же они давно нацелились на левобережье. Не просто так они постоянно стреляли по Каховской ГЭС. Сейчас, конечно, удар был специально нанесен большей разрушительной силы. Думаю», – обратил внимание аналитик.

Он связывает разрушение с наступлением ВСУ, которое уже идет.

«С учетом количества собранного противником личного состава и сформированных бригад, активные бои, по моему мнению, будут идти не меньше недели, а то и все две. Разрушение ГЭС, обстрелы объектов инфраструктуры, жилых домов – все это, помимо прочего, имеет еще и психологическое воздействие на гражданское население. Одна из целей врага – посеять панику среди мирного населения», – говорит собеседник издания.

Он считает маловероятным, что позиции ВС РФ, расположенные на Кинбурнской косе, теперь окажутся в зоне риска.

«Я думаю, что это маловероятно. Позиции должны устоять, волна ведь будет частично рассекаться, уходить в Черное море, поэтому затопление Кинбурнской косы вряд ли возможно. И потом, Каховская ГЭС ведь не полностью разрушена, следовательно, не вся вода уйдет из водохранилища», – резюмировал Дандыкин.