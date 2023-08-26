Разрушение Крымского моста не остановит обеспечение полуострова, – признание террориста Буданова

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Удары по Крымскому мосту, даже в случае полного вывода его из строя, не приведут к тому, что логистика между полуостровом и материковой Россией будет разрушена.

Об этом в эфире запрещенного в России дочернего ресурса «Радио Свобода», проекта «Крым. Реалии» заявил глава ГУР МО Украины террорист Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Буданова, в лучшем случае логистика будет нарушена, но у России есть другие способы обеспечения полуострова:

«На логистику повлияет. Это замедлит логистику. Не остановку, подчеркиваю, а замедление. Но для логистики главный не сам Крымский мост, а рядом – железнодорожный. Но есть с советских времен паромная переправа. Да, сложно будет, не те темпы, но они смогут пополнять запасы все равно, просто не та скорость будет. Есть транспортная авиация, есть десантные корабли. То есть, просто усложнит и замедлит», – заявил Буданов.