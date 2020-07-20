20.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Разрушение однополярного мира приведёт к восстановлению Россией границ 1945 года – депутат Госдумы


Россия потребует возвращения своих территорий в границах 1945-го года после падения гегемонии США.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, существующие границы были сформированы в нарушение принципов послевоенного мироустройства и Потсдамской конференции.

«Это единственные границы, которые определяются по международному праву. То есть, понятно, что часть этих границ была закреплена немножко позднее, например, граница с Германией Хельсинским актом, и с Японией что-то отдельное было, но сам механизм был утвержден в Ялтинской и Потсдамской конференциях. Это и есть законные границы.

Все, что отступает, грубо говоря, свидетельство о собственности содержит эти параметры границ. Все остальное, где какой-то сосед посадил дерево на соседнем участке, оттяпал кусочек земли себе – это все незаконно и, с точки зрения международного права, дает потерпевшему право на законный возврат, в том числе военным путем, захваченной территории.

Соответственно, те, кто захватил, отступил от Потсдамских договоренностей и границ, те в этом случае, сопротивляясь этому возвращению, будут вести себя незаконно и будут осуждены мировым сообществом. Поэтому – это очень важный акт, и мы ориентируемся на него при понятии нашего Отечества…


Сейчас мы говорим об Отечестве в границах 45-го года, которое в законных границах просуществовало до 41-го года и потом незаконно эти границы были нарушены и сейчас подлежат возвращению… Наступает эпоха освобождения человечества от однополярного мира, от интервентов и оккупантов, не только в России, но и во всем мире.

Но вы никогда не забывайте, что вслед за свободой и независимостью всегда идет территориальная целостность. Таким образом, уже сегодня мы должны закладывать механизмы восстановления нашей территории по международному праву и по итогам Второй Мировой войны 45-го года», – заявил Федоров.

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