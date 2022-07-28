«Разрушения будут колоссальные» – эксперт об освобождении Харькова и Краматорска

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Новости Украины

Опыт СВО на Донбассе показал, что тактика «выжженной земли» – излюбленный метод ведения войны ВСУ, от которого в Киеве отказываться не собираются.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, степень разрушений объектов критической, гражданской и промышленной инфраструктуры тесно связана с уровнем концентрации сил противника. Тем не менее, по мнению эксперта, масштаб катастрофы Мариуполя – это исключение.

«Тем более, это вотчина «Азова», и Ахметов деньгами поддерживал, они от него по 600 тысяч баксов в месяц получали, потому что через Верховную раду на Ахметова навесили «азовцев» в качестве охраны его предприятий. Но нужно понимать, что Мариуполь будет не везде. Рубежное, Попасная – там линию фронта взламывали. Её взломали, и в Северодонецке разрушений намного меньше. А Лисичанск, судя по съёмке с дронов, пострадал минимально», – объяснял Лизан.

Однако он добавил, что, к примеру, бои за Харьков будут очень непростые.

«Харьков будет, скорее всего, наполовину в руинах, потому что за Харьков будет серьезное бодание. Но разрушения-то причиняют что? Артиллерийские дуэли. Чем меньше у Киева артиллерии, тем меньше способности стрелять. Основная часть артиллерии сконцентрирована в Донбассе, и от того, насколько быстро ее выбьют и насколько Запад будет готов поставлять новые стволы, а у него их не безграничное количество, снаряды нужны, и в целом уже зоопарк из различной артиллерии, которая между собой не стыкуется, и будет зависеть сохранность городов», – пояснил аналитик.

Также Лизан убежден, что в ходе противостояния на северо-западе ДНР серьезно пострадает Краматорск.

«Еще (могут значительно повлиять на развитие событий – ред.) способности наших войск где-то эту линию фронта прорвать и взять город в окружение. Киев, конечно, постарается нам выжженное поле оставить, в основном, от Краматорского завода тяжелого машиностроения. Это очень крутой завод, потому что он в кооперации с «Росатомом» работал. Какое там только оборудование ни производят – от тяжелых прессов для металлургии до чуть ли не мостов. Оттуда Киев оборудование и вывозит для того, чтобы оно просто нам не досталось. Поэтому разрушения будут большие», – констатировал эксперт.