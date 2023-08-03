Разрушенный измаильский порт и гавкающая Румыния

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Полтора года Измаил, город на Дунае в Одесской области, находящийся недалеко от границы с Румынией, спал спокойно. В целях безопасности некоторые одесситы даже уезжали туда к родственникам — измаильчанам были неведомы ночи в подвалах и звуки прилетов.

Но радость нацистов от взрыва на Крымском мосту и смачные плевки в приостановку «зерновой сделки», как известно, 2 августа разбудили «столицу» Бессарабии. Хотя и было понятно: когда после «калибровок» РФ не останется действующих морских торговых портов, очередь дойдет до речных, также сплавляющих зерно за границу, но не входивших с начала войны в зону морской блокады.

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Ну а дальше было то, что все уже знают: полтора часа длился налет на измаильский порт, первый ракетный удар по городу за все время СВО, разрушивший транспортную портовую и промышленную инфраструктуру «Украинского Дунайского пароходства», повредивший морвокзал, здания дунайских предприятий, элеватор и 40 тысяч тонн зерна. Один только нефтетерминал пожарные не могли потушить в течение 12 часов.

Но это, повторюсь, было 2 августа — стенания и проклятия в сторону России, затор на Дунае в несколько десятков судов, челобитные западным друзьям: «Да как рашисты могли?! Румыния, которая рядом — почти 10 лет член НАТО!»…

Но уже 3 августа «погорельцы» оживились, словно ничего не случилось (в Одессе, для примера, до сих пор разбирают завалы после ракетной атаки РФ и ответки украинского ПВО 23 июня). Сначала телеграм-каналы сообщили, что в Измаиле уже все готово к ремонту нефтехранилищ и элеватора, спецтехника с рабочими «бьют копытом». Суда же, зашедшие в устье Дуная, находятся на румынской стороне реки — как румынские, так и украинские, туда же преспокойно отбывают катера.

Далее последовала и официальная информация. По сообщению Reuters, румынские власти, управляющие упомянутым водным путем, ожидают в августе пик интенсивности движения — «все хорошо, прекрасная маркиза».

«Мы пытаемся справиться с этими скоплениями судов как можно лучше, чтобы разгрузить судоходство на Дунае. За два дня мы освободим около 30 судов», — заявил директор по навигации румынского агентства по управлению Дунаем Флорин Узумтома.

Другими словами, несмотря на удары по дунайским портам, Украина сможет и дальше, хоть и с некоторыми препятствиями, торговать продовольствием.

Напомню, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис высказался:

«Продолжающиеся атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае в непосредственной близости от Румынии — неприемлемы. Это военные преступления, и они влияют на способность Украины передавать свои продовольственные товары нуждающимся в них людям в мире».

Правда, как заявили в министерстве обороны Румынии, «во время атак РФ ракетами и дронами-камикадзе дунайских портов Украины не было обнаружено никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам Румынии», при этом добавив, что «Румыния решительно осуждает вооруженную агрессию России и задействует мероприятия повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами».

Итого – картина вырисовывается весьма интересная.

Во-первых, речь идет о прямом вмешательстве в «зерновые соглашения» страны Североатлантического альянса.

Во-вторых — и самое очевидное — Юг Украины не переставал усиленно интересовать Румынию еще со времен фашистской оккупации.

Таким образом, «горячая точка» под боком НАТОвской страны рискует стать еще горячее и явно потребует в ближайшее время самого пристального внимания.