«Разрушим Россию, возьмёмся за Китай» – Каспаров

«Советская оккупация» охватила всю Восточную Европу и длилась в 11 раз дольше гитлеровской.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил покинувший Россию либерал и оппозиционер Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, это будет выглядеть по-другому. Можно сказать с большой долей вероятности, что новая территория России будет отличаться географически. Потому что, скорее всего, какие-то регионы захотят выйти в открытое плавание, если говорить морскими метафорами», – описал Каспаров будущее России в случае захвата власти либеральными силами.

По его словам, победа Украины будет означать торжество цивилизованного мира.

«Надо понимать, что война, про которую мы сейчас говорим, это не война, которая кончится с освобождением украинских территорий. Это важнейшая часть, поворотный пункт большой войны между свободой и тиранией.

Украина сегодня на переднем крае этой войны. Украина сражается за весь цивилизованный мир, и победа Украины – перелом в мировой истории. Но впереди еще битва с Китаем, не обязательно она будет военной. Впереди ещё сражение за торжество идей свободного мира. Это не окончательное завершение, как в 45-м году.

Хотя, и в 45-м году, если мы вспомним, тоже была не окончательная. Она завершилась для французов и для англичан, для итальянцев. А для Восточной Европы началась новая оккупация, советская оккупация. Которая, в отличие от немецкой оккупации, продлилась не 4 года, а 44», – бредил русофоб.