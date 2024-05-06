Разрушить Крымский мост накануне 9 мая – идея Запада, – азербайджанский аналитик

Вадим Москаленко.  
06.05.2024 23:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, НАТО, Россия, Украина


Удары по Крымскому мосту не несут никакого практического значения, и являются для Украины бестолковым расходом дефицитных ракет. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по Крымскому мосту не несут никакого практического значения, и являются для Украины бестолковым...

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«Стоит ли бить ко Крымскому мосту – это будет зависеть от количества «ATACMS». Если бы не было сухопутного коридора в Крым, однозначно да. Было бы у меня хоть даже 20 «ATACMS», я был пульнул по Крымскому мосту, я бы перерезал артерию. Крым остался бы без логистики.

Но в Крым есть и сухопутный коридор. Поэтому я бы подумал, будь у меня, скажем, у меня 100 ракет, стоит ли 20-30 ракет того, чтобы этот мост два месяца не работал? Но тут есть и военно-политические цели. Скажем, сделать сюрприз 9 мая, повредить Крымский мост. Возможно, это ваши западные партнеры попросят сделать такой сюрприз», – сказал Рустамзаде.

«Но чисто по военным соображениям, зенитно-ракетный комплекс С-400 намного предпочтительнее цель для «ATACMS», чем на данный момент Крымский мозг. Вам нужно зачищать системы ПВО, которое не будут давать вам летать F-16. Вот мое мнение», – добавил эксперт.

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