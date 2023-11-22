«Разрушительное развитие событий»: Украине не выиграть войну на истощение против РФ – немецкий журналист

Происходящее на Украине имеет разрушительные для страны перспективы – ей не победить в войне на истощение, потому что оружия недостаточно, потенциал у России в разы больший, а средний возраст солдат ВСУ – более 40 лет.

Об этом в эфире телеканала «Der Tag» заявил немецкий журналист Иоахим Вебер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это действительно трудная битва, потому что мы находимся в состоянии войны на истощение, и она не обязательно закончится в пользу Украины. Мы всегда смотрим на материал (вооружение), и, конечно, Украине больше всего нужны материалы – в этом нет никаких сомнений. Она всегда получает ровно столько, чтобы выжить и иметь возможность проявить ту или иную инициативу. Но, конечно, этого недостаточно для победы. Но гораздо больше нужно беспокоиться, с украинской точки зрения, о кадрах. Кадры действительно могут когда-нибудь покинуть Украину (закончиться), в зависимости от того, как долго это продлится. Я уже неоднократно говорил за последние полтора или более лет, что это продолжается, 143 миллиона против, может быть, 35 миллионов, которые все еще находятся в Украине – это неблагоприятное соотношение. И средний возраст военнослужащих украинских Вооруженных сил уже, как говорят, составляет 43 года. Это – разрушительное развитие», – заключил Вебер.