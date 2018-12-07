Разрыв Большого договора возвращает Донецко-Криворожскую республику в состав России

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Выход Украины из договора о дружбе и сотрудничестве с РФ даёт России возможность не признавать украинские границы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я правильно понимаю, что выход из этого договора означает то, что мы не признаём границу с ними?» – спросил ведущий Владимир Соловьёв.

«Начнём с того, что украинская граница, как любит говорить украинское правительство и Порошенко «международно признанная» – могу точно сказать, что граница между Украиной и Россией не международно признана. Она должна быть как минимум не только делимитирована. Она не только делимитирована, но и не маркирована, то есть граница на землю не нанесена. Поэтому, по большому счёту, Украина даёт России возможность не признавать эти границы”, – сказал Мирошник.

“Я был бы совершенно не против, – добавил он, – если бы правда столетней давности была восстановлена, когда территорию Донецко-Криворожской республики случайно из большой России передали почему-то на Украину. И там она задержалась, мы попали под украинизацию, хотя мы ни в душе, ни в сердце, у нас этого нет».

«Одесса тоже была случайно передана Украине», – отметил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков.

«Наверное, потому что была Одесская республика», – согласился Родион Мирошник.