Выборы
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01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Украина
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Разрыв между Порошенко и Тимошенко начал сокращаться

Разрыв между претендуюшими на выход во второй тур президентских выборов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко начал сокращаться, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные с сайта ЦИК.

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После почти шестичасового топтания на месте, когда результаты обеих кандидатов практически застыли на отметках 16.02 % у Порошенко и 13.02 у Тимошенко, после обработки  90 % протоколов  по состоянию на 18. 32 у Порошенко пошла негативная динамика. Его результат упал сначала до 16 % а затем и вовсе до 15.99 %, а затем и 15,98 %. А результат Тимошенко наоборот подрос – до 13.36 %.

Если эта динамика продолжится и разрыв сократится еще больше, хотя бы до 1.7 % разницы, это может стать поводом для штаба Тимошенко для судебного оспаривания итогов первого тура по спорным участкам и для старта массовых протестов сторонников Тимошенко, что способно изменить картину перед вторым туром.

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