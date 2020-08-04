«Разрыв окончательный»: Лукашенко стал врагом российской власти – политолог

04.08.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодняшнее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко окончательно обозначило полный разрыв политических властей Белоруссии и России, наметившийся после необоснованного задержания под Минском 33 россиян.

Об этом в интервью белорусскому оппозиционному «Еврорадио» заявил российский политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко сказал, что мы перестали быть братскими народами и становимся союзниками – торговыми и газовыми. Но это ущербная позиция. Украина, с которой мы разругались в пух и прах, по-прежнему один из наших основных контрагентов.

Но политически и нравственно – это второй враг после США для российского руководства. Поэтому, боюсь, что нынешняя действующая власть Белоруссии для нынешней действующей власти России становится врагом. Это разрыв окончательный, чего нельзя сказать о наших народах», – сказал Гращенков.

Он отметил, что для Белоруссии этот разрыв будет болезненным, поскольку 80% ее экономики завязано на Россию.

«Еще в январе, когда Лукашенко и Путин играли в хоккей, никто и помыслить не мог, что все закончится сегодняшним заявлением про бойню в центре Минска, шлюх и прочей экспрессией Александра Григорьевича. Мы, наоборот, ожидали, что будет Союзное государство. И вдруг так резко под гору пошла ситуация», – заключил Гращенков.

По его мнению, уже после инцидента с задержанием россиян в Кремле стали «играть на максимальных ставках» в отношении Белоруссии.