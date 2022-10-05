«Разрыв поколений»: эксперт объяснил проблемы российских военкоматов

Подобной нынешней мобилизации российские военкоматы в современной истории еще не проводили.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

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«Военкомы действительно слишком резво побежали за выполнением задачи в том смысле, что решили быстренько выполнить план и отчитаться. На самом деле частичная мобилизация требует, я бы сказал так, человеческого подхода. Одна из проблем заключается в том, что такое мероприятие проходит у нас впервые, и опыта ее вообще ни у кого нет, даже у старых военкомов. В Чечне мы закрывали потребности «второгодниками» — солдатами второго года службы, и тогда не было необходимости проводить частичную мобилизацию. А сейчас призываются военнослужащие запаса. Такой мобилизации в современной истории военкоматы не проводили», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, на ход частичной мобилизации повлияло то, что в свое время во время военных реформ в райвоенкоматах ликвидировали должности, которые занимали кадровые военные. Правда, когда систему начали восстанавливать, то военных в военкоматы вернули.

«И тогда произошел своего рода разрыв: на новые позиции пришли люди с войск, и, откровенно говоря, они шли, как говорится, на теплые места — считали, что тут не надо напрягаться. А оказалось, что надо. Так что этот разрыв поколений военкомов тоже сказался на качестве работы. Когда они занимались плановым призывом, всё было спокойно, если и были трения, они были решаемы. А сейчас все это начало происходить в форме чрезвычайности, поэтому получилось немного набекрень, с нарушениями. Пришлось вмешаться министру. Поэтому со временем надо будет военкомов потренировать, организовать им какие-то курсы повышения квалификации, а не просто инструкторы от министра обороны. Должны быть проведены потом тренировки и обучение, как это делается в войсках. Чтобы не было перегибов и ляпов», – считает Перенджиев.